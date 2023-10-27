الزمالك يتفاوض مع 3 لاعبين لضمهم وعبدالله جمعة يرحل في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الإعلامي محمد شبانة، إن نادي الزمالك يسعى لضم عمر كمال عبدالواحد، لكن اللاعب ووكيل أعماله اشترطوا إنهاء أزمة القيد في البداية.

وأوضح "شبانة"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc"، مساء الخميس، إن وكيل عمر كمال أبلغ مسئولي الزمالك بأن اللاعب سبق ووقع عقودا مع النادي ولكن أزمة القيد منعت انتقاله للفريق، وبالتالي من الصعب قدومه على التوقيع للفريق قبل حل الأزمة.

وأضاف، أن الزمالك أيضا يريد ضم ناصر ماهر لكن أزمة وجوده في القائمة الافريقية لنادي فيوتشر ومشاركته قاريًا ستصعب الصفقة أيضا وهي نفس المشكلة لعمر كمال عبدالواحد.

وأشار إلى أن نادي الزمالك يريد ضم أحمد أوفا مهاجم إنبي في يناير، من أجل تدعيم خط الهجوم، وقيده في الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك ترفض استمرار عبدالله جمعة واللاعب أصبح في طريقه للرحيل عن النادي في يناير المقبل.

وأكد أنه من الوارد أن يتم النظر في مستقبل عبدالله جمعة مجددا حال تألقه مع الزمالك وتغيير وجهة النظر عنه، لكن بهذا الشكل ستكون فرصته صعبة في الفريق خلال الموسم المقبل.