شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر إجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرآ بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية المصرية.

وسيتم خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

4- تعين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .

5- إعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي .

6- النظرفي الإقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي .

يذكر ان الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 53 نادي وهيئة .

وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضور عدد 44 نادي وهيئة منا يؤكد حضور الاغلبية العظمي مما يؤكد إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية.