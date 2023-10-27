شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل التحضيرات لمواجهة الداخلية وإيهاب جلال يعالج الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق لإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الاستعداد لمواجهة فريق الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من دورى Nile.

وأعاد إيهاب جلال تدريبات اليوم الكامل من أجل تجهيز اللاعبين بشكل كامل لهذه المواجهة وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام فاركو والتى خسرها الدراويش بهدف نظيف.

ويسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديف الذى لازم الفريق فى المباريات الماضية، حيث سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف فقط خلال الـ4 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

ومن جانب آخر، خرج محمد مخلوف وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا نادى الإسماعيلى، من حسابات إيهاب جلال فى مباراة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من دورى نايل، للإصابة.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق في العضلة الضامة ويحتاج علاج لمدة أسبوعين ليخرج بشكل رسمي من حسابات إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى في مباراة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من دورى نايل، للإصابة.

ويخوض حاليا برنامج تأهيلى برفقة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش الذى تعرض لكسر فى وجه القدم، ليضع جبيرة على قدمه لعدة أيام، وفك الجبيرة بعدما أثبتت الإشاعة سلامته وبدأ فى البرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الطبى لهم قبل الدخول فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.