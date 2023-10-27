كهربا يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز بالدوري الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من قيادة هجوم الأهلي في مباراة صن داوانز الأحد المقبل بجنوب أفريقيا بإعتباره الأجهز فنياً للمباراة كما انه يشارك دائماً في المباريات ويظهر بشكل أفضل من الثنائي موديست وصلاح محسن ، وإن كانت التدريبات التي سيخوضها الأهلي في جنوب أفريقيا اليوم وغداً ستُحدد الموقف النهائي لمهاجم الأهلي في موقعة 29 أكتوبر الجاري ، فربما تتغيّر وجهة نظر المدير الفني وجهازه المعاون قبل اللقاء المُرتقب بساعات.

تلقى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من محللي الأداء في الفريق عن فريق صن داونز تضمن ملخص لأهم مباريات مبارياته الأخيرة في البطولات المحلية والقارية التي شارك فيها وابرزها مبارتيه أمام بيترو أتليكو الإنجولي في ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي اللتين إنتهتا بفوز صن داونز في أنجولا بثنائية نظيفة بلقاء الذهاب ثم التعادل سلبياً في لقاء العودة بجنوب أفريقيا.

ويرغب كولر في الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمنافس الجنوب أفريقي القوي الذي سبق وفاز على كولر بخمسة أهداف لهدفين في دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي توّج بها الأهلي في نهاية المطاف، ويتطلع كولر لمواصلة السير بقوة في بطولة الدوري الأفريقي من أجل التتويج بها بإعتبارها النسخة الإولى من البطولة ويُشارك فيها 8 أندية أفريقية.

بعيداً عما سبق ، قال مارسيل كولر، إن فريقه حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطى عقبة فريق سيمبا التنزانى وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.