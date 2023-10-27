شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المصرى البورسعيدى اليوم لمواصلة صدارة دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح الجولة الخامسة من منافسات دورى nile.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، لمواصلة سكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة ترتيب دورى نايل، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز أمام المصرى وتحقيق الفوز خاصة أن المصرى أحد المنافسين على الصدارة، محذرا من خطورة مروان حمدى ومحمد الشامى وعدم ترك مساحات أمامهم.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، حيث خاض الفريق السماوى 4 مواجهات، فاز فى 3 لقاءات، وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

فى المقابل، عكف الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز فى الدورى، وأخرها مواجهة مودرن فيوتشر، لرصد أهم نقاط القوة والضعف لدى فريق بيراميدز، وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة العودة بنتيجة إيجابية وحذر المدافعين من خطورة ثلاثى الفريق السماوى مصطفى فتحى ورمضان صبحة وفيستون مايلى.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى "دورى nile" برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصرى 4 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.