شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر خطة تدعيم الهجوم عقب بطولة الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني مسألة تدعيم الفريق بمهاجم مُتميّز خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفرنسي أنتوني موديست المُنضم للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع نادي بوروسيا دورتموند الإلماني .

وكذلك من دواعى الأهلى البحث عن مهاجم جديد، تذبذب مستوى محمود عبد المنعم كهربا وإهداره للعديد من الفرص بجانب عدم ظهور صلاح محسن بمستوى جيد خلال الفترة التي شارك فيها مع الفريق مؤخراً، وترغب إدارة الأهلي في حسم ملف المهاجم مع كولر عقب إنتهاء منافسات الفريق في بطولة الدوري الأفريقي التي سيلعب فيها الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة.

وطالبت العديد من الأصوات في إدارة الأهلي سواء على صعيد لجنة التخطيط للكرة أو مجلس الإدارة بضرورة إنهاء أزمة التهديف بالفريق وعلاج ظاهرة إهدار الفرص التي تأتي لعدم إمتلاك المارد الأحمر مهاجم قنّاص يستغل الفرص التي تُتاح له ، لذا تنوي لجنة التخطيط للكرة التحدث مع كولر في هذا الملف تحديداً عقب إنتهاء مشوار الفريق ببطولة الدوري الأفريقي التي سيُسدل الستار عنها يوم 11 نوفمبر المقبل.