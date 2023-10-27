شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام: من السابق لأوانه الحديث عن لقب الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير: إن فريقه يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولم يخسر في أول تسع مباريات، لكن الطريق أمامه لا يزال طويلاً.

والحديث الدائر حالياً عن احتمال فوز توتنهام بلقب الدوري الممتاز أمر مفهوم، لكن المدرب الأسترالي لا يفكر بهذه الطريقة.

وقال بوستيكوجلو قبل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس الجمعة «هناك سبب وجيه حقيقي، لعدم حديث أي مدرب عن اللقب في

أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، وهو علمنا جميعاً بأن طريقاً طويلاً لا يزال أمامنا».

وأضاف «لا نتحدث عن هذا الأمر مع اللاعبين، معلوماتي الرئيسية تدور حول كيفية مواصلة التحسن، ومواجهة التحدي؛ المتمثل في اللعب بالدوري الأكثر تنافسية في العالم كل أسبوع».

كما قدم مدرب توتنهام تحديثاً بشأن آخر أخبار الإصابات، بما فيها غياب بن ديفيز عن الفوز 2- صفر على فولهام يوم الاثنين.

وقال بوستيكوجلو: «تعرض لكدمة في اليوم السابق أثناء التدريب. من الإنصاف القول إن تدريبنا يكون في بعض الأحيان شاقاً للغاية ولسوء الحظ تعرض لكدمة سيئة في التدريب». وتابع: «إنه يتدرب وهو بخير ومستعد للمشاركة».

واللاعبان اللذان تم استبدالهما خلال هذا الفوز هما بابي ماتار سار وديستني أودوجي.

وأضاف المدرب «بابي بخير، واستعاد عافيته بعد 24 ساعة من المباراة. ما زلنا نقيّم وضعه. مر الجميع بحالة جيدة».

وغاب إيف بيسوما عن مباراة فولهام بسبب الإيقاف، وحل محله بيير إميل هويبيرج الذي تألق في الفوز، ما تسبب في مأزق للمدرب فيما يتعلق باختيار اللاعبين خلال مباراة بالاس.

وأضاف: «لا يختلف الأمر عن أي أسبوع آخر. إنها ليست معضلات حقيقية؛ بل مجرد خيارات يتعين على الأشخاص في موقفي اتخاذها».

باعتباره الفريق الوحيد الذي سيخوض مباراته الجمعة، يمكن لتوتنهام أن يوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على اللقب إلى خمس نقاط، لكن المدرب لا ينظر إلى المباراة من هذا المنطلق.

وقال بوستيكوجلو: «هذا لا يضيف أي أهمية لأنه مهما حدث يوم الجمعة، هناك جولة كاملة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ستقام. لا يتعلق الأمر بإحداث تأثير على المدى القصير ولكنه شيء يتيح فرصاً مستدامة للنجاح للنادي».

ولدى توتنهام 23 نقطة ويتطلع إلى مواصلة مسيرته الخالية من الهزائم وتحقيق فوزه الرابع على التوالي خارج ملعبه أمام بالاس الذي يحتل المركز 11 برصيد 12 نقطة.