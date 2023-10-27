شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الرقمين القياسيين الجديدين لمحمد صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحق ليفربول ضيفه تولوز 5-1 ليؤكد هيمنته على المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات، في الوقت الذي حقق النجم المصري محمد صلاح رقمين قياسيين بعد مشاركته في الدقيقة 70.

وافتتح ديوغو جوتا لاعب ليفربول التسجيل بعد تسع دقائق من انطلاقة رائعة تخطى خلالها أربعة من مدافعي الفريق الفرنسي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وجاء الرد من تولوز بعد سبع دقائق بهدف سجله ثيس تالينخا بعد انطلاقة من منتصف الملعب ليدرك هدف التعادل.

وهيمن ليفربول بعدها على المباراة؛ إذ أعاده واتارو إندو إلى المقدمة بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة. وبعد أربع دقائق، عزز داروين نونيز تقدم فريقه، ثم سجل رايان غرافينبيرش الرابع.

واختتم البديل محمد صلاح التسجيل بتسديدة متقنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا يرفع النجم المصري رصيده من الأهداف في المسابقات الأوروبية الكبرى مع ليفربول إلى 43 هدفاً؛ وهو رقم قياسي لأي لاعب في الأندية الإنجليزية، متفوقاً على نجم أرسنال السابق الفرنسي تيري هنري الذي ظل لسنوات أكبر هداف لنادٍ إنجليزي قارياً برصيد 42 هدفاً.

كما أن صلاح حقق رقماً قياسياً آخر بعدما شارك في مباراته رقم 70 مع ليفربول بالمسابقات الأوروبية، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ «الريدز».

ولعب صلاح مع ليفربول 64 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الأدوار التمهيدية للبطولة، إضافة إلى 3 مباريات في الدوري الأوروبي، وواحدة في السوبر الأوروبي.

ويملك جيمي كاراجر الرقم القياسي بأكبر عدد من المباريات لليفربول برصيد 150 مباراة، وستيفن جيرارد ثانياً برصيد 130 مباراة، أما أقرب لاعبين لصلاح فهم: روبرتو فيرمينو(73 مباراة) وهندرسون وفيل نيال (74 مباراة) وإيملين هيوز وأرتي ريزا (79 مباراة) وراي كليمينث (80 مباراة).