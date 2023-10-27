ريال مدريد ينافس برشلونة للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن دخول نادي ريال مدريد في منافسة قوية مع برشلونة للحصول على خدمات أحد لاعبي الدوري الإنجليزي في الشتاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ذا صن” الإنجليزية فإن ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان التوقيع مع البرازيلي جابريل جيسوس من آرسنال في الميركاتو الشتوي المقبل.

وانتقل جيسوس إلى صفوف آرسنال من مانشستر سيتي في صيف 2022، في صفقة بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يستهدف التوقيع مع البرازيلي ليصبح المهاجم رقم 9، بعد رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

يذكر أن الريال تعاقد مؤخرًا مع خوسيلو من إسبانيول خلال الميركاتو الصيفي المنصرم على سبيل الإعارة كحل قصير المدى.

في المقابل يطمح نادي برشلونة لضم المهاجم البرازيلي ليصبح بديلًا للدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الموسم الحالي.