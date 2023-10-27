الزمالك وإنبي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره نادي إنبي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي إنبي بملعب “المقاولون العرب” ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويأمل نادي الزمالك في مواصلة سلسلة الانتصارات ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سموحة في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف.

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في المقابل يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي

ستنطلق مواجهة الزمالك أمام إنبي اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية في الجولة الـ5 من بطولة الدوري الممتاز.

وستذاع المباراة بين الفارس الأبيض والنادي البترولي عبر قناة ” أون تايم سبورت” كونها الناقل الحصري للبطولة المحلية بشكل حصري.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري -حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم : يوسف أوباما أو (سيف الجزيري).