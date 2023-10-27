الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم، ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب.

ويأمل نادي الزمالك في استمرار النتائج المميزة، بعد تحقيق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، وتقديم اللاعبين أداء مميز.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الـ11 برصيد أربعة نقاط.