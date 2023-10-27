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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم، ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي في الجولة الخامسة من بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب.

ويأمل نادي الزمالك في استمرار النتائج المميزة، بعد تحقيق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، وتقديم اللاعبين أداء مميز.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الـ11 برصيد أربعة نقاط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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