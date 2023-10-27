عواد في حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع إنبي اليوم الجمعة، في السابعة مساء، بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ووضع الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض خلال مواجهة اليوم أمام إنبي في المران الختامي أمس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا.

الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.