6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة إنبي الليلة



محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول لنادي الزمالك عدد من اللاعبين خلال من اللاعبين خلال مباراة اليوم أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام إنبي اليوم في السابعة مساء، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك، خلال مباراة اليوم، ستة لاعبين لأسباب مختلفة.

حيث من الزمالك الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود الونش للإصابة، بينما يغيب الرباعي عبدالله جمعة وعمرو السيسي وسامسون ومحمد طارق لأسباب فنية.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز في المباراة الماضية بنتيجة كبيرة خمسة أهداف مقابل هدف، ويحتل المركز الرابعة في مسابقة الدوري المصري برصيد أربعة نقاط.