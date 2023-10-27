شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري Nile.

ويفتقد المقاولون لخدمات أكثر من عنصر مؤثر بالفريق بسبب الإصابة، وأبرزهم عمر سافيولا، عبد الرحمن جبنة، لؤي وائل، عماد ميهوب ومحمود وادي، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للمقاولون موقف اللاعبين الخمسة من اللقاء المقبل طبقاً للفحوصات الطبية الأخيرة.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 4 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ومازال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في دوري نايل، وذلك بعد التعادل المثير الذي شهده اللقاء الأخير أمام زد بثلاثة أهداف لمثلهم، في مواجهة ركلات الجزاء، والتي شهدت احتساب 5 ركلات جزاء، بواقع ركلة واحدة للمقاولون و4 أخرى لفريق زد.

وأرسلت إدارة نادي المقاولون العرب اليوم خطابا رسميًا من ٣ نسخ إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة وأخرى مترجمة إلى لجنة الحكام التي يتولى رئاستها البرتغالي بيريرا تطالبهم فيها بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية المتكررة والتي شهدتها مباراة فريق الكرة الأخيرة أمام منافسه زد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.