شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يختتم تحضيراته اليوم قبل موقعة المقاولون.. والعشري يطالب بالتصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب على استاد الإسكندرية غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى في السابعة مساء السبت، مع فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل الاتحاد السكندرى مع بلدية المحلة بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، فيما تعادل المقاولون العرب مع زد بثلاثة أهداف لمثلها في نفس الجولة.

وعكف طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مبارياتهم الماضية، خاصة المساحات التي تتواجد بين الخطوط، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز والتمركز الجيد داخل الملعب وعدم ارتكاب أية أخطاء يكون نتيجتها تهديد مرمى المهدي سليمان، وضرورة التعاون واللعب الجماعي في بناء الهجمة، من أجل الوصول إلى مرمى المنافس وهز شباكه.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول دوري nile برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 6 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.