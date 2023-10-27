شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع بجهازه المعاون خلال ساعات لإعلان قائمة المحترفين المبدئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الـ48 ساعة المقبلة، قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر نوفمبر، الأسبوع المقبل، ومن المقرر الاعلان عن القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر في 13 من الشهر القادم.

وكشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجارى، موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدا أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 13 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 بإستاد القاهرة الدولي، وأن المباراة الثانية أمام سيراليون و ننتظر تحديد موعدها و مكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقي.

ويبدأ فيتوريا على الفوز التحضير لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 13 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في معسكره المقبل، كل من جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

ويقع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مع كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.