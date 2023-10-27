دوري "أن بي أيه": ليلارد يتألق في باكورة مبارياته مع باكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: تألق داميان ليلارد في أوّل مباراة له في صفوف فريقه الجديد ميلووكي باكس بتسجيله 39 نقطة، ليقوده الى فوز مثير على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-117 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس، في حين حقق لوس انجليس ليكرز اول فوز له هذا الموسم اثر تغلّبه على فينيكس صنز 100-95.

وكان ليلارد الذي شارك في مباراة كل النجوم 7 مرات، انتقل الى ميلووكي باكس في أيلول/سبتمبر الماضي قادماً من بورتلاند ترايل بلايزرز، بعد ان أمضى 11 عاما في صفوفه، علما بأن جميع الدلائل كانت تشير الى انتقاله الى ميامي هيت.

وبالإضافة الى نقاطه الـ39 التي جعلت منه اللاعب الرابع الاكثر تسجيلا في أول مباراة يخوضها مع فريق جديد، في تاريخ دوري "أن بي ايه"، بعد كايري إيرفينغ وكيكي فانديفيغي وويلت تشامبرلاين، نجح ليلارد بالتقاط 8 متابعات وتمرير 4 كرات حاسمة.

في المقابل، سجّل نجم الفريق الآخر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 وبطله عام 2021، 23 نقطة و13 متابعة.

ويشكّل ليلارد الى جانب انتيتوكونمبو ثنائياً قوياً ويزيد من حظوظ ميلووكي في احراز اللقب، علما بان "الوحش" اليوناني جدّد عقده مع الفريق لثلاثة مواسم اضافية مقابل 174 مليون يورو.

أشاد مدرب ميلووكي ادريان غريفين بليلارد بقوله "لعب داميان بطريقة ذكية. كان يدرك في اي لحظة يتعين عليه التصرف، كنا ندرك ما سنحصل عليه عندما تعاقدنا معه".

وتابع "يتكامل داميان ويانيس جيداً وستتحسن الامور الى الافضل بينهما".

وقال ليلارد الذي نجح في رمياته الحرة الـ17 في المباراة "لقد وجدت نفسي في المكان الذي ادرك فيه ما كان الجميع ينتظره مني. يقوم أنصار النادي بتشجيعي على القيام بالسيطرة واتخاذ القرارات، انهم يثقون بي وسأتحمل هذه المسؤولية حتى لو لم تسر الامور كما يجب في جميع المباريات".

الانتصار الأول لليكرز

في المقابل، وفي غياب هدافه جيمس هاردن الذي استبعد من التشكيلة لعدم جاهزيته البدنية، اضطر فيلادلفيا الى الاعتماد على صانع ألعابه تايريز ماكسي (31 نقطة)، في حين اضاف كيلي أوبري جونيور 27 نقطة والكاميروني جويل امبيد افضل لاعب الموسم الماضي، 24 نقطة.

وحقق لوس انجليس ليكرز أوّل انتصار له هذا الموسم بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 100-95.

وكان ليكرز استهل الموسم بخسارته أمام دنفر ناغتس 107-119 الثلاثاء.

وكانت المواجهة مثيرة بين النجمين المخضرمين ليبرون جيمس (39 عاماً) من ليكرز وكيفن دورانت (35) من صنز، في أوّل لقاء بينهما وجها لوجه منذ كانون الاول/ديسمبر 2018.

وتعانق اللاعبان في نهاية المباراة وقال جيمس مازحاً "لم يعد يتبقى لنا العديد من المباريات في مواجهة بعضنا البعض وبالتالي يتعين علينا استغلال هذه الفرصة".

واضاف "حاولنا الاستمتاع بهذه اللحظة بين لاعبين من الأفضل في هذه اللعبة. اشعر دائما بالفخر في التواجد على ارضية الملعب مع احد اللاعبين الكبار".

وتابع عن مستوى فريقه بالقول "نستطيع ان نلعب بطريقة افضل لكننا فريق لا يزال في طور البناء. لدينا هامش كبير من التطور واليوم قمنا بخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".

وتألق دورانت في المباراة مسجلا 39 نقطة مقابل 21 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة لجيمس الذي يخوض موسمه الحادي والعشرين في الدوري الأميركي، في حين اضاف زميله أنتوني ديفيس 30 نقطة واضاف 12 متابعة.

وبات دورانت في المركز الثاني عشر في ترتيب الهدافين في تاريخ الدوري الاميركي متخطيا حكيم اولاجوان.

وغاب عن فينيكس كل من ديفن بوكر وبرادلي بيل بداعي الاصابة.