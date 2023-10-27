الليلة .. الزمالك يصطدم بإنبي في الدوري المصري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بنظيره فريق إنبي مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام إنبي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفارس الأبيض فوزًا كبيرًا على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية من عمر البطولة.

ويتواجد الفريق الكروي بنادي الزملك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط قبلجمعهم من التعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، ثم الفوز على البنك الأهلي وسموحة ، علي الجانب الأخر بينما بأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط .

قائمة الزمالك لمباراة إنبي في الدوري



حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- يوسف إبراهيم " أوباما "- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .