شيكابالا وشلبي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بنظيره فريق إنبي مساء اليوم الجمعة على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 .

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تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض المباراة بالتشكيل الأتي :

في مركز حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع :مصطفى الزناري -حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عمر جابر.

في خط الوسط : محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد مصطفى "زيزو".

في خط الهجوم : يوسف أوباما أو (سيف الجزيري)، مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويفتقد الزمالك في المباراة لخدمات كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة ومحمد طارق لأسباب فنية.