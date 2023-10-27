اليوم.. الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة نارية بدوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويدخل الهلال الجولة الـ11 وهو متصدر لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط منافسه اليوم الأهلىي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكان الزعيم قد حقق فوزا صعباعلى نظيره فريق الخليج بهدف نظيففي الجولة الماضية من الدوري السعودي ، في المقابل أنتطرالراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره فريق أهلي جدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بالأرقام الهلال يتفوق على أندية دوري روشن ويصبح الأعلى تقييمًا



ويقدم الهلال السعودي مستوى جيد بدعم من الصفقات العالمية التي قامت بها إدارة أزرق الرياض، ليكون نادي الهلال صاحب أعلي تقييم في مسابقة الدوري حتى الآن، وذلك تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

وحصل الهلال على تقييم بـ 7.26 درجة بعد مرور 9 جولات من دوري روشن السعودي بسبب المستوى المميز، وامتلاكه الكثير من الأقام من بينها الأقوى هجوميًا بالتساوي مع نادي النصر بـ 26 هدف، والثاني من حيث القوة الدفاعية خلف الاتحاد وبالتساوي مع التعاون بـ 7 أهداف.