أول تحرك رسمي من الاهلي لضم صفقة الزمالك

أرسل النادي الاهلي عرضًا رسميًا إلى نادي فيوتشر من أجل التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء في الشتاء المقبل.

ويتمسك النادي الاهلي بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم نادي فيوتشر لتدعيم صفوف المارد الأحمر بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ووافق بشكل مبدئي عمر كمال على إرتداء القميص الأحمر في الموسم الحالي شريطًة أن ينهي مسؤولي القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع فيوتشر للحصول على الاستغناء الخاص به.

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وارتبط في الساعات الماضية اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف الزمالك بعد الجلسة التي عقدها مع عضو مجلس الإدارة هاني برزي للاتفاق مع كافة البنود التعاقدية بين الطرفين.

ويرفض عمر كمال عبد الواحد الاستمرار داخل صفوف فيوتشر في الفترة الحالية خاصًة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانضمام إليه بدايًة من يناير المقبل.