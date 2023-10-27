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كولر يفكر في بديل مفاجأة لتعويض إمام عاشور أمام صن دوانز

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حسين الشحات - إمام عاشور - الأهلي وسان جورج

حسين الشحات - إمام عاشور - الأهلي وسان جورج

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على بديل إمام عاشور في المواجهة المقبلة أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستعد الاهلي لمواجهة صن داونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت .

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره صن داونز على ملعب” لوفاتس” بجنوب إفريقيا ضمن مباريات الدور نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

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ويفكر كولر الدفع باللاعب كريم نيدفيد بخط الوسط، ضد صن داونز، ليكون بديل إمام عاشور الغائب بسبب الإصابة،التي تعرض لها الأخير على مستوى الركبة.

ودخل نيدفيد ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر بعد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة، وظهوره بشكل جيد للغاية في التدريبات الماضية.

وترجح جاهزية نيدفيد البدنية والفنية بالإضافة لظهوره في أدوار مركبة دفاعية وهجومية، إلى تواجده في التشكيلة الٍأساسية للمارد الأحمر أمامك بطل جنوب إفريقيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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