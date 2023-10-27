موقف ليفاندوفسكي من المشاركة مع برشلونة في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن موقف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة من المشاركة مع فريقه في الكلاسيكو الإسباني.

ويستعد برشلونة لملاقاة فريق ريال مدريد في إطار منافسات الجولة الحادية عشر في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني وذلك غدًا السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” سبورت” الإسبانية أن هناك تفاؤل بخصوص روبرت ليفاندوفسكي إلى جانب فرينكي دي يونج حيث قد يستخدمان حقنة مسكنة للألم لاختبار لياقتهما البدنية.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد ينافس برشلونة للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن القرار النهائي بشأن مشاركة ليفاندوفسكي مع برشلونة أمام ريال مدريد سيتخذ بعد التدريب الأخير اليوم الجمعة.

وافادت أن اللاعب البولندي لن يكون جاهزًا بنسبة 100%، لكنه على استعداد لبذل جهد للتواجد في المراحل النهائية من اللقاء وقد يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء بدون دقائق.