صحيفة جزائرية تفتح النار على صن داونز بسبب الاهلي

شن صحيفة “ماراكانا فوت” الجزائرية، هجومًا قويًا على نادي صن داونز الجنوب إفريقي قبل مواجهته أمام فريق الكرة القدم بالنادي الاهلي.

ويلتقي فريق صن داونز أمام الاهلي يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية ضمن مباريات دور نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وكتب الحساب الرسمي للصحيفة الجزائرية عبر موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” نادي صن داونز يختار إقامة مبارياته ضد فرق شمال إفريقيا في توقيت الظهيرة أو عصرا عمدا، حيث غير توقيت مباراته ضد الأهلي المصري في نصف نهائي الدوري الإفريقي من الساعة السابعة ليلا إلى الثالثة عصرا”.

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وتابعت: “عندما يواجه صن داونز فرق القارة السمراء ماعدا فرق شمال إفريقيا يلعب مباريته ليلا وهو ما حدث في مباراة بترو أتلتيكو الأخيرة”.

وحجز النادي الاهلي مقعده في دور نصف النهائي عقب تعادله مع سيمبا التنزاني 3-3، مستفيدا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.