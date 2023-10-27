شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام من مباراة الزمالك وانبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وانبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري

ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات حقق فوزين وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.



ترتيب انبى في جدول الدوري ترتيب انبى في جدول الدوري

يحتل انبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب الفريق البترولى 4 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.



الزمالك يتفوق على انبى فى القيمة التسويقية الزمالك يتفوق على انبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 5.08 مليون يورو ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 5 مليون يورو فيما يعد الثلاثى الاغلى في انبى على أبو طالب وفتحى السيد وسليمان الكركى بقيمة 25 ألف يورو.



أرقام أوسوريو مع الزمالك أرقام أوسوريو مع الزمالك

وتعد مباراة اليوم هي الحادية والعشرين التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض فى 20 مباراة، 15 لقاء فى بطولة الدورى و3 فى كأس مصر ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.



37 مباراة جمعت الزمالك وإنبى 37 مباراة جمعت الزمالك وإنبى

التقى الزمالك وإنبى فى 37 مباراة قبل صدام الليلة حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدف.



نتيجة المواجهتين الأولى والأخيرة بين الزمالك وإنبى نتيجة المواجهتين الأولى والأخيرة بين الزمالك وإنبى

انتهت أول باراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 فيما انتهت أخر مباراة بفوز انبى بهدفين دون رد



النتيجة الأكثر تكراراً بين الزمالك وانبى النتيجة الأكثر تكراراً بين الزمالك وانبى

انتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0 ، بينما كان أكبر فوز للزمالك على انبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لانبى على الزمالك بنتيجة 3-1.



هدافو الزمالك وإنبى هدافو الزمالك وإنبى

يعد عبد الحليم وشيكابالا هدافى الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف، بينما عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.



أخر ظهور للزمالك وانبى في الدوري أخر ظهور للزمالك وانبى في الدوري

حقق الزمالك فوزاً كبيراً على سموحة بخماسية مقابل هدف في أخر ظهور فيما فاز انبى على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.