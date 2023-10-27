شكرا لقرائتكم خبر عن دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر دوري 2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الأبيض بخماسية مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وانبى بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.