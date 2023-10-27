الأهلى يخوض اليوم أول مران بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اليوم أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتس سرسفيلد بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، ووصلت البعثة عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه جيداً على الصعيدين الفني والمعنوي خلال التدريبات التي يخوضها الفريق بجنوب أفريقيا استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها الرابعة من عصر يوم 1 نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة بتوقيت القاهرة.

وتلقى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من محللي الأداء في الفريق عن فريق صن داونز تضمن ملخص لأهم مباريات مبارياته الأخيرة في البطولات المحلية والقارية التي شارك فيها وابرزها مبارتيه أمام بيترو أتليكو الإنجولي في ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي اللتين إنتهتا بفوز صن داونز في أنجولا بثنائية نظيفة بلقاء الذهاب ثم التعادل سلبياً في لقاء العودة بجنوب أفريقيا.

ويرغب كولر في الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمنافس الجنوب أفريقي القوي الذي سبق وفاز على كولر بخمسة أهداف لهدفين في دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي توّج بها الأهلي في نهاية المطاف، ويتطلع كولر لمواصلة السير بقوة في بطولة الدوري الأفريقي من أجل التتويج بها بإعتبارها النسخة الإولى من البطولة ويُشارك فيها 8 أندية أفريقية.

بعيداً عما سبق ، قال مارسيل كولر، إن فريقه حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطى عقبة فريق سيمبا التنزانى وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.