شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصري تحمل العلم الفلسطيني في الطريق لبرج العرب استعدادا لبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جماهير النادي المصري، بالتوجه إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق البورسعيدي في مواجهته أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile.

وحملت جماهير المصري العلم الفلسطيني إلى جانب علم مصر، وذلك لمؤازرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحرب التي شنها عليهم الجيش الإسرائيلي.

يستضيف فريق بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح الجولة الخامسة من منافسات دورى nile.



جماهير المصري



جماهير المصري



جماهير المصري



جماهيرر المصري

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى "دورى nile" برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصرى 4 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.