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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر دوري 2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الأبيض بخماسية مقابل هدف.
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 5.08 مليون يورو ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 5 مليون يورو فيما يعد الثلاثى الاغلى في انبى على أبو طالب وفتحى السيد وسليمان الكركى بقيمة 25 ألف يورو.
الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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