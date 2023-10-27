شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر دوري 2023 - 2024 والتى فاز فيها الفارس الأبيض بخماسية مقابل هدف.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 5.08 مليون يورو ويعد أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر هو أغلى لاعب فى صفوف الفارس الأبيض بقيمة 5 مليون يورو فيما يعد الثلاثى الاغلى في انبى على أبو طالب وفتحى السيد وسليمان الكركى بقيمة 25 ألف يورو.