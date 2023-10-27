شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران الأول في جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى محاضرة مع اللاعبين قبل خوض الفريق المران الأول في جنوب أفريقيا.



ويتحدث المدير الفني مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.



وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.



وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا تواجد أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخراً عقب تعافيه من الإصابة الطويلة التي تعرض لها قبل أكثر من 8 أشهر في الرباط الصليبي، كما تواجد كريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور للإصابة، حيث أجرى اللاعب أشعة رنين ‏مغناطيسي كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل كما غاب عن السفر أحمد عبد القادر ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة وعدم الجاهزية الفنية.