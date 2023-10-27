شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الدوري العراقي الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

افتتحت الخميس مباريات دوري نجوم العراق، بإقامة 4 مباريات، 3 منها جرت في العاصمة بغداد والرابعة في محافظة النجف، في حين تقام 5 مباريات الجمعة.

وحقق القاسم فوزاً مهماً على مضيفه أمانة بغداد 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على «ملعب بغداد».

جاء هدف القاسم والمباراة الوحيد، وهو أول هدف بالموسم الجديد عن طريق مدافع أمانة بغداد أيمن وزيح، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 45.

وشهدت المباراة، تطبيق تقنية «الفيديو» لأول مرة في تاريخ الدوري العراقي.

كما فاز فريق الحدود على ضيفه فريق نفط البصرة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي» بالعاصمة بغداد.

سجل هدف الحدود الأول المحترف الموريتاني محمد يحيى دلاهي في الدقيقة 38، وأضاف المحترف دكستورا الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 48، بينما سجل هدف نفط البصرة الوحيد محترف الحدود ناثينال في الدقيقة 89 عن طريق الخطأ في مرماه.

وانتهت مواجهة فريق النجف وضيفه نفط ميسان، والتي جرت على ملعب النجف الدولي بالتعادل 0-0.

وحقق فريق نوروز فوزاً مهماً جداً على مضيفه فريق الزوراء 2-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الزوراء الدولي» في بغداد، وحضرها جمهور كبير جداً ملأ مدرجات الملعب بشكل تام.

سجل هدفي الحدود اللاعبان ستار ياسين ومحمد سامي في الدقيقتين 2 و90+2.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الزوراء، المحترف الموريتاني الحسن حويبيب في الدقيقة 78 بسبب ركله المتعمد لأحد مهاجمي نورو.

وظهر الزوراء بصورة غير مقنعة لاسيما في الجانب الهجومي، حيث كان هجومه عقيماً ولم يتمكن من صنع فرصة واحدة مرسومة، بينما تعامل مهاجموه مع الفرص التي توافرت لهم بطريقة مستعجلة.

خسارة الزوراء شكلت ضغطاً كبيراً على إدارة الزوراء التي يقودها نجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن، وكذلك على مدربه المصري حسام البدري الذي لم تكن معالجاته تتماشى مع سير المباراة، على العكس من مدرب نوروز ولي كريم الذي تعامل مع المباراة بذهنية عالية وكاد فريقه أن يضاعف النتيجة ويتسبب في نتيجة «مذلة» للزوراء.

وضمن الجولة ذاتها تقام الجمعة 5 مباريات في بغداد والمحافظات، حيث يلتقي حامل اللقب الشرطة مع مضيفه دهوك في ملعب «صقور الجبال» بدهوك، بينما يلتقي القوة الجوية مع ضيفه زاخو على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط، ويلتقي فريق أربيل مع ضيفه فريق النفط على ملعب «فرانسو حريري» بأربيل، ويتقابل الميناء مع ضيفه الكهرباء في البصرة، ويحتضن ملعب «الكوت الأولمبي» أيضاً مباراة فريق كربلاء ونفط الوسط.

وتختتم مباريات الجولة الأولى السبت بإقامة مباراة الطلبة مع الكرخ.