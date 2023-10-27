شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهدة ممنوعة.. أزمة بريطانية بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الجمهور الإنجليزي أزمة في مشاهدة الكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

والسبب في ذلك هو القانون المعمول به منذ الستينات، الذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2029، الذي يمنع محطات التلفزيون من بث مباريات كرة القدم من الساعة 2:45 ظهراً إلى 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية.

وتبقي بريطانيا على هذه القاعدة، التي يعود تاريخها إلى الستينات، عندما اشتكى رئيس بيرنلي من أن بث المباريات على التلفزيون يؤثر في الحضور في ملاعب الدرجات الأدنى، وهو القرار الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويسمح «يويفا» في لوائحه لكل اتحاد بفرض حظر على بث المباريات لمدة ساعتين ونصف الساعة، عبر التلفزيون. وفي ضوء ذلك، لن يكون من الممكن مشاهدة مباراة الكلاسيكو بشكل قانوني في بريطانيا.

من جانبه، قال كيجان بيرس رئيس رابطة الدوري في بريطانيا وأيرلندا: «نشعر بخيبة أمل؛ لأن المشجعين البريطانيين لن يتمكنوا من مشاهدة الكلاسيكو، بسبب قانون الساعة الثالثة بعد الظهر الذي فرضناه ذاتياً». وأضاف: «ندعم التدابير الرامية إلى تعزيز الحضور في الملاعب، ونعتقد أن الحجب يجب أن يقتصر فقط على المباريات المحلية، وليس على المباريات الدولية».