شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي لبرايتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برايتون الإنجليزي فوزاً تاريخياً في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم بتخطيه أياكس أمستردام 2- صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ونال برايتون أول انتصار على مر تاريخه في المسابقات الأوروبية.

وعاد برايتون إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه أياكس بثنائية نظيفة سجّلها البرازيلي جواو بيدرو (42) والإسباني العائد إلى التهديف أنسو فاتي (53).

ورفع برايتون رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي أياكس على نقطتين في قعر الترتيب.