شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة منتظرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يستقبل الهلال ضيفه أهلي جدة مساء الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين التي انطلقت الخميس وتختتم السبت.

تعود مواجهات الفريقين بعد غياب استثنائي في الموسم الماضي نتيجة هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى ،لكن الفريق الجداوي الذي غير جلده عاد هذا الموسم أكثر قوة وطموحاً من أجل مسح صورته السلبية التي تسببت بهبوطه واستعادة الصولات والجولات والمنافسة التي يشكل أحد اضلاعها تاريخياً.

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يدخل الهلال صاحب الأرض المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة ،وفيما لو خسر أو تعادل لن يفقد مركزه لأن اقرب المنافسين التعاون تعادل الخميس مع الخليج ويتأخر بنقطتين في المركز الثاني ،لكن الخسارة دون شك ستجعل الزعيم تحت الضغط لأن الأهلي الرابع برصيد 22 نقطة سيصبح لديه 25 نقطة ،وكذلك النصر إذا فاز السبت على الفيحاء ،ما يجعل اللقاء بطعم الأهمية لكلا الفريقين.

ويدخل المدرب البرتغالي جيسوس والألماني يايسله التحدي بقوائم مكتملة ،في الهلال يقود الصربي ميتروفيتش هجوماً نارياً إلى جانبه مكوناً من البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري ومن خلفهم الصربي سافيتش والبرتغالي نيفيز ،وهذا الخماسي يتناغم بجماعية ويمتلك المهارات الفردية التي تهدد أي دفاع مقابل.

وفي الأهلي يشكل الإيفواري كيسيه والجزائري رياض محرز والفرنسي ماكسمين أكبر منطلقات الفريق الهجومية والسيطرة على وسط الملعب بسبب الأدوار التي يقوم بها الثلاثي على مستوى المساندة والتكتيك ،ويكمل المنظومة الإسباني غاري والبرازيلي فيرمينيو والأخير لا يزال غائباً عن هز الشباك من بعد ثلاثيته في الجولة الافتتاحية بمرمى الحزم.

أبرز الغيابات في صفوف الفريقين ،غياب البرازيلي نيمار عن الهلال وسلمان الفرج للإصابة ،ويغيب عن الأهلي للإصابة التركي ايميرال وسميحان النابت.

وتستكمل مباريات الجمعة بلقاء الرائد متذيل الترتيب والفتح السادس،ويستقبل الطائي الذي يعاني من نتائج متراجعة الرياض المتطور منذ قدوم المدرب البرازيلي هيلمان.