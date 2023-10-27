الامارات | 6 منافسات في الاسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عصر يوم غد على الميدان الرملي بمركز الإمارات للفروسية، في مدينة دبي للقدرة عند منتجع باب الشمس، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية التابع لنادي دبي للفروسية.

وللمرة الأولى منذ انطلاقة موسم القفز في السابع من أكتوبر الحالي، يتنافس فرسان وفارسات القفز في 6 منافسات، غدا وبعد غد، مصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 120) سم حسب الفئات، ويشرف عليها حسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز، ممثلاً لاتحاد الفروسية، وتجري على ميدانين، وتدار بلجنتي تحكيم يشرف عليهما الحكم الدولي الوطني يوسف المحمودي، بمعاونة أربعة محكمين دوليين. وتقام بواقع ثلاث منافسات في كل يوم.