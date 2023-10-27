ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة، الهلال بنظيره أهلي جدة في الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على استاد الملك فهد الدولي.



موعد مباراة الهلال وأهلي جدة



يلتقي الهلال بنظيره فريق أهلي جدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة الهلال وأهلي جدة



يعلق على قمة الهلال وأهلي جدة كل من فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولي، فيما يتواجد المعلق المصري مدحت شلبي عبر القناة الصوتية التانية.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه اليوم الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.



وكان الزعيم قد حقق فوزا صعباعلى نظيره فريق الخليج بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري السعودي ، في المقابل أنتطرالراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



شاهد..بث مباشر دون تقطيع مباراة الهلال وأهلي جدة بالدوري من هنا