توهج اللاعبين العرب في الدوري الأوروبي..هل تصبح ظاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تألق اللاعبين العرب مع فرقهم في مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما سجل 4 منهم في مباريات أمس الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة "يورباليج".

سجل محمد صلاح مع ليفربول، وعمر مرموش وزميله التونسي إلياس السخيري مع فريقه فرانكفورت، كما أحرز الجزائري أمين جويري مع ستاد رين.



تألق اللاعبين العرب:



أحرز النجم الدولي محمد صلاح هدف ليفربول الخامس في شباك تولوز في انتصار الريدز بخماسية مقابل هدف في مباراة شهدت ارتداءه شارة القيادة، فيما سجل الثنائي مرموش والسخيري هدفا خلال فوز فرانكفورت بسداسية نظيفة في شباك نادي هلسنكي ، بعدما سجل الدولي المصري هدف فريقه الثالث، والسخيري الخامس.

بينما سجل أمين جويري هدف ستاد رين الأول في الشباك باناثيناكوس اليوناني خلال انتصار فريقه بهدفين لهدف، بينما شارك إيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني في انتصار فريقه أمام وست هام الذي يلعب له الثنائي الجزائري سعيد بن رحمة، والمغربي نايف أكرد لكن شهد اللقاء غياب الأخير عن المشاركة، وأنتهت المباراة بإنتصار الفريق اليوناني بهدفين لهدف.

وحقق النجم الدولي المصري محمد صلاح رقما تاريخيا للاعبي الدوري الإنجليزي في مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما تخطى رقم تيري هنري التاريخي في المسابقة، بعدما وصل للهدف رقم 43 ليكون أكثر من سجل مع الأندية الإنجليزية في البطولة الأوروبية.

