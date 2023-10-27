بث مباشر.. مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره إنبي، خلال اللقاء الذي يقام بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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تنطلق صافرة بدء أحداث مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم أمام إنبي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية من عمر البطولة.

ويتواجد الفريق الكروي بنادي الزملك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط قبلجمعهم من التعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، ثم الفوز على البنك الأهلي وسموحة ، علي الجانب الأخر بينما بأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط .

تشكيل الزمالك المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفارس الأبيض، المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عمر جابر

في خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد مصطفى "زيزو"

في خط الهجوم: يوسف أوباما أو (سيف الجزيري)، مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق شيكابالا.

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري عبر الرابط التالي ..



