شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل لقاء انبى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وانبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري. وتعد مباراة اليوم هي الحادية والعشرين التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض فى 20 مباراة، 15 لقاء فى بطولة الدورى و3 فى كأس مصر ومباراتين فى الكونفدرالية. ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.



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