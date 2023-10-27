شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة رمضان تحصد 5 ميداليات ذهبية بالبطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية الشباب بفوز ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"ابنة بني سويف" بسمة رمضان عبد الوهاب" لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال (ناشئين ، شباب ، كبار ) المقامة حاليا بمجمع الصالات باستاد القاهرة، والتى تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجارى.

وأثنى المحافظ على الأداء المشرف لبنت بني سويف وحصدها ميداليات ذهبية وفضية، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، مهنئا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفى مقدمتهم الكابتن إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤل لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، مدربى البطلة بالمشروع ببني سويف الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، والكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين.

ومن جانبه، قال مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن "بسمة" تعد أصغر لاعبة فى البطولة، حيث سجلت رقماً أفريقياً جديداً وهو ( 78 كجم) رغم صغر سنها، حيث حصلت على 3 ميداليات ذهبية فى (الكلين/ الخطف / المجموع ) في البطولة الأفريقية ميزان (45) كجم ، و2 ميدالية ذهبية فى( الكلين/ المجموع)، وميدالية فضية فى ( الخطف ) في البطولة العربية تحت 17 سنة ميزان (45) كجم.