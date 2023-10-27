شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وحسين وبرزي للكرة..هشام ونيرة للألعاب الأخرى.. خطة الزمالك لتوزيع الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب بشكل كبير على توزيع الأدوار والمهام على الأعضاء فيما يخص ملفات الكرة والاستثمار والتسويق وألعاب الصالات والقضايا الخارجية للقلعة البيضاء.

وتتجه النية لتولى أحمد سليمان وحسين السيد وهانى برزى ملف كرة القدم ويعاونهم حسين لبيب رئيس النادى ،فيما يتولى هشام نصر ونيرة الأحمر ألعاب الصالات وتكليف نيرة بالأخص بملف السيدات في مختلف الألعاب.

ويتولى الثلاثى رامى نصوحى وأحمد خالد حسنين ومحمد طارق ملفات قطاع الناشئين والجماهير والجزء الاجتماعى، بينما يتم إسناد ملف التسويق إلى هانى شكرى ويعاونه أيضا أحمد خالد حسنين.

ويسند ملف الاستثمار من خارج المجلس إلى محمد الأتربى، بينما يتولى عمرو أدهم ملف قضايا نادى الزمالك الخارجية والتعاقدات، ويتم كل ذلك بإشراف من حسام المندوه أمين الصندوق.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تأجيل أول اجتماع إلى الإثنين المقبل بدلاً من الأحد، بعدما اتفق الأعضاء على الموعد الجديد وتأخيره 24 ساعة.

ومن المقرر أن يعقد اول اجتماع لمجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل لتوزيع الملفات ومناقشة الخطوات التى سيتم البدء بها لمواجهة التحديات التي تواجه القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضية، وجاء مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

حسين لبيب رئيس النادى ، هشام نصر نائب رئيس النادى ، حسام المندوه أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، هانى برزى، هانى شكرى، حسين السيد، عمرو على أدهم، محمد طارق، وأعضاء تحت السن: نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، ورامى نصوحى.