شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رحلة الأهلى من القاهرة إلى بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر رحلة المارد الاحمر من القاهرة إلى بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.



وكانت بعثة الأهلي، برئاسة محمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة، قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود.



واستقلت بعثة الأهلي حافلات من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا في مسافة استغرقت ما يقرب من ساعة.



وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.



فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.