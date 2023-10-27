شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة ينافس على عشر ميداليات في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 10 لاعبين من المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه إلى المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر الجاري .

حيث ينافس أربعة لاعبين على الميداليات الذهبية، بينما ينافس ستة لاعبين على الميداليات البرونزية في منافسات البطولة.

وينافس على الميداليات الذهبية كلًا من: “سلمى علاء في منافسات داون ذهني، نادين ناجي داون ذهني، أحمد وحيد داون ذهني، عبد العزيز عاصم حركي“.

وينافس على الميداليات البرونزية كلًا من: “حازم محمد في منافسات ذهني، مصطفى أبو الفتوح ذهني فكري، عادل شباب حركي، مروة أحمد بصري، روان خليل بصري، أمل أبو الفتوح حركي“.

ويقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الدعم والمساندة لأبطال مصر من أصحاب القدرات الخاصة، وأشاد بقوة وتميز الأداء والتمثيل المشرف للمنتخب المصري.

وتضم قائمة المنتخب المصري 14 لاعب ولاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عبد العزيز عاصم حركي رجال، محمد كمال اللقاني حركي رجال، عادل شباب حركي رجال، عبد الله علاء بصري رجال، زياد عماد بصري رجال، أحمد وحيد ذهني رجال داون، حازم محمد ذهني رجال داون، مصطفى أبو الفتوح ذهني رجال فكري“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “فاطمة أحمد عبد البديع حركي سيدات، أمل أبو الفتوح حركي سيدات، مروة أحمد حسين بصري سيدات، روان خليل بصري سيدات، سلمى علاء الدين ذهني سيدات داون، نادين ناجي ذهني سيدات داون“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور سامح الشبراوي.

ويتواجد مع البعثة كلًا من محمد أحمد مديرًا فنيًا، محمد رمضان مديرًا إدرايًا، وائل عبد الله مدربًا، محمد محمود مدربًا، والدكتورة أمل علاء الدين طبيب.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للكاراتيه ينافس على 9 ميداليات متنوعة في ختام اليوم الثالث من بطولة العالم، حيث ينافس على ثلاث ميداليات ذهبية وست ميداليات برونزية.

ينافس على الميداليات الذهبية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه +84 ك فردي، يوسف عماد في كوميتيه -84 ك فردي، عبدالله ممدوح في كوميتيه 75 ك فردي“.

وينافس خمسة لاعبين على الميداليات البرونزية وهم: “كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، وعمرو علاء في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -60 كجم، ومنة شعبان في منافسات فردي سيدات وزن +68 كجم، ونورسين علي في منافسات كوميتيه فردي سيدات وزن 61 كجم، وريم أحمد في كوميتيه فردي سيدات وزن 50 كجم، وفريق الكاتا جماعي سيدات والذي يضم (آية هشام، نهى عنتر، أسماء مجدي)“.