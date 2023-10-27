اخبار الرياضه

اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

اكتمل النصاب القانونى  لإجتماع الجمعية العمومية العادية لإتحاد الكرة الطائرة المنعقد بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية بحضور  23 مندوب حتى الآن ، من أصل 44 هيئة أرسلت تأكيد  حضور العمومية .

 

وسيتم خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي: 

 

1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة . 

4- تعين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .

5- إعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي .

6- النظرفي الإقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي .

 

 

يذكر ان الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 53 نادي وهيئة .

 

وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضور  عدد 44 ناد وهيئة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا