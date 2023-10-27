شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وسيتم خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م .
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .
3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
4- تعين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .
5- إعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي .
6- النظرفي الإقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي .
يذكر ان الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 53 نادي وهيئة .
وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضور عدد 44 ناد وهيئة.
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