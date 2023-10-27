شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يقود هجوم المصري أمام بيراميدز في دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره بيراميدز، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الخامسة من دوري Nile، والذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقى - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد .

خط الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.

الهجوم: مروان حمدى.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على مودرن فيوتشر بهدف فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى "دورى nile" برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصرى 4 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.