شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستعين بنسبة المشاركة والتأثير لحسم مصير ثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكولونبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خطة محكمة يستعين من خلالها في رسم خريطة ملامح الراحلين عن القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبنى أوسوريو خطته على نسبة مشاركات اللاعب في المباريات ومستواه في التدريبات،الأمر الذى يقرب عبد الله جمعة والبنينى سامسون أكينولا من الرحيل عن القلعة البيضاء خاصة أنهما أكثر لاعبين ابتعدا عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وضم الزمالك سامسون أكينولا فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من كاراكاس الفنزويلي لمدة أربعة مواسم مقابل 900 ألف دولار تسدد على دفعات. ويحصل اللاعب على مبلغ 2 مليون و423 ألف دولار مقسمه على أربع مواسم حيث يحصل في الموسم الأول على 576 ألفًا و930 دولارًا، حيث يحصل اللاعب في القسط الأول على 269 ألفًا و230 دولارًا ثم يحصل على باقي الموسم الأول على عشرة أقساط كل قسط 30 ألفًا و770 دولارًا.

من ناحية أخرى يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تجهيز الرواتب المتأخرة للجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين.

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