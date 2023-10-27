شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن دوانز فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الاهلى مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة محمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة، قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود.



واستقلت بعثة الأهلي حافلات من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا في مسافة استغرقت ما يقرب من ساعة.



وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.



فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.





موعد مباراة الأهلي وصن دوانز بنصف نهائي دوري السوبر الافريقي

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر الأحد المقبل في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الاول من نوفمبر المقبل.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي

اعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.



طريق الأهلي فى الدوري الأفريقى طريق الأهلي فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.



مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الافريقي مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الافريقي

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة

وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.



مواجهات الأهلي وصن دوانز مواجهات الأهلي وصن دوانز

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 14 مباراة بين الفريقين، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى اربع مباريات.