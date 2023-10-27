شكرا لقرائتكم خبر عن صراع تدريبي «محلي - عربي» بالدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شهد دوري نجوم العراق لكرة القدم، الذي انطلق، الخميس، حالة جديدة على المسابقة لم يسبق أن شهدها في المواسم السابقة، وهذه الحالة تمثلت بوجود 5 من المدربين العرب يقودون بعض فرق دوري نجوم العراق لهذا الموسم وهم المصريان حسام البدري «الزوراء»، حمزة الجمل «النجف»، التونسي شهاب الليلي «الشرطة» الأردني هيثم الشبول «نفط ميسان»، القطري طلال البلوشي «زاخو»، بينما بقية الفرق الأخرى يشرف على تدريبها مدربون عراقيون.

ويتميز المدربان المصري حمزة الجمل والأردني هيثم الشبول، بأنهما سبق لهما العمل في الدوري العراقي في السنوات المنصرمة؛ إذ أشرف حمزة الجمل على تدريب نفط الوسط عام 2015، بينما عمل حمزة الشبول مع فريق «الشرطة» كمدرب مساعد لمدة طويلة، ثم قاد فريق «الديوانية» في الموسمين الماضيين، وعلى فترات متقطعة. المدربون العرب الثلاثة الآخرون، يعد هذا الموسم هو الأول لهم في الملاعب العراقية.

وسيشهد الموسم الحالي صراعاً كبيراً بين المدربين العرب الذين يشرفون على تدريب بعض الفرق العراقية، وبين المدربين العراقيين؛ إذ إن كل طرف يسعى إلى إثبات تفوقه، علماً أن الدوري العراقي، ربما يكون أكثر دوري في العالم يشهد إقالات واستقالات بالنسبة للمدربين، وهذا الأمر ناجم عن عدم صبر الإدارات على مدربيها أو عدم صبر المدربين على تدخلات الإدارات والجماهير في شؤون عملهم.