بعد غياب 10 أشهر.. نوير يستعد للعودة إلى الملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل، أمام دارمشتاد يوم السبت في الدوري الألماني.

وغاب الحارس الألماني، عن الملاعب لمدة تزيد عن عشرة أشهر، بعد أن تعرض لكسر في ساقه، أثناء ممارسته التزلج بعد كأس العالم في قطر 2022.

وكان من المفترض أن يعود نوير في بداية الموسم الحالي، ولكن عودته تأجلت بسبب إجراءه لعملية جراحية، والآن أصبح مستعدًا للمشاركة مع الفريق من جديد.

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، يوم الجمعة أن نوير سيعود للعب مرة أخرى، مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

نوير

وصرح توخيل في مؤتمر صحفي قائلًا: " إذا تمت الاستعدادات بنجاح في التدريبات، فسيشارك في المباراة يوم السبت ".

وأضاف: " يتطلع نوير إلى المباراة وكذلك نحن، واثق من أن الكثير من الأشخاص الأخرين يشعرون بالحماس أيضا من أجل عودته ".

آخر مشاركة لنوير على أرض الملعب

في المباراة التي جرت في الأول من ديسمبر الماضي، أمام كوستاريكا ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022، كانت تلك هي المباراة الأخيرة التي شارك فيها على أرض الملعب.

وكان آخر ظهور لـ مانويل نوير، بقميص فريق بايرن ميونخ، كانت أمام شالكة، والتي جرت يوم 12 نوفمبر 2022، التي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1.

نوير

ويسعى نوير للعودة مرة أخرى، لحماية عرين المنتخب الألماني، في بطولة يورو 2024 التي تقام في بلاده، علمًا بأنه لعب 117 مباراة دولية.