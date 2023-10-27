برشلونة وريال مدريد..الغيابات في مباراة الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء غدًا السبت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي تجمع بينهما على ملعب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ستكون مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد لأول مرة على ملعب لويس كومبانيس معقل البارسا، بسب أعمال التجديد التي تقام في ملعبه الرئيسي كامب نو.

وينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم المباراة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.



غيابات برشلونة في الكلاسيكو:



جوليس كوندي مدافع برشلونة يعاني من إصابة على مستوى الركبة، ولن يعود قبل 3 أسابيع، كما يغيب سيرجي روبيرتو بعد معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وعودته حسب وتيرة تعافيه، ولم يظهر اللاعب أي مؤشرات للتعافي.

بالإضافة إلى ذلك يغيب بيدري عن الكلاسيكو، حيث مازال يواصل عملية التعافي من الإصابة التي تعرض لها في شهر أغسطس الماضي، وكانت الإصابة التي يعاني منها هي تمزق في العضلة الفخذية، ولدى النادي الكتالوني مخاوف من المخاطرة به في الكلاسيكو خوفا من الانتكاسة.





غيابات ريال مدريد في الكلاسيكو:



الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد خضوعه لعملية جراحية في الأيام الماضية للتعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي، والأمر نفسه لـ إيدير ميليتاو.

داني سيبايوس لديه إصابة أيضًا بتمزق في عضلة القدم اليمنى، وقد يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، فيما قد يغيب أردا جولر بعدما يفضل أنشيلوتي المدير الفني للملكي عدم المخاطرة به رغم عودته إلى المران الخاص، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم.

